Muğla'da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 28 kişi gözaltına alındı.

Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 28 zanlı yakalandı.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen zanlılar için gözaltı kararı çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



