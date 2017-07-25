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Muğla'da deprem (25 Temmuz son depremler)

Muğla Milas'ta 3.6 büyüklüğünde deprem

Muğla'da deprem (25 Temmuz son depremler)

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan verilerine göre, saat 22:27'de Muğla Milas'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.

Deprem yerin 8.6 km derinliinde meydana geldi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #bodrum #deprem #son depremler
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