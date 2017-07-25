Muğla Milas'ta 3.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan verilerine göre, saat 22:27'de Muğla Milas'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Deprem yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.





Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.



Deprem yerin 8.6 km derinliinde meydana geldi.





ulusal.com.tr