Muğla'da Üretim Devrimi Kurultayı

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, şehir şehir geziyor, ekonomik krizden kurtuluşun rotasını anlatıyor.

Üretim Devrimi kurultayı bu kez Muğla- Ortaca’da toplandı.

Üreticilerin sorunları tespit edildi, çözüm önerileri anlatıldı…

Kurultayda konuşan Perinçek, dışa bağımlı bir ekonomiyle borç batağına sürüklenildiği, üreticinin ise kambur ilan edildiğini söyledi.

Vatan Partisi lideri, üreticilerin sorunlarını sıraladıktan sonra partisinin çözüm yollarını anlattı.

Somut örnekler vererek üreticiyi nasıl baş tacı yapacaklarını açıkladı.

Perinçek, Türk üreticisinin ürünlerini Rusya’ya ihraç edebilmek için Abhazya ve Rusya ile yaptığı görüşmeleri anlattı.

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü ve Kırsal kalkınma koordinatörü Tülay Andiç kurultayın diğer konuşmacılarıydı.

Vatan Partisi Üretim Devrimi Kurultayı Pazar günü İzmir’de toplanacak.



HABER : ERDEM ÖZDEMİR- KAMERA : AKIN KARA

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