Muğla'da Üretim Devrimi Kurultayı
Vatan Partisi Üretim Devrimi Kurultayı’nın adresi bu kez Muğla oldu. Ortaca’da toplanan kurultayda, ekonomik krizden çıkış yolları, üreticinin sorunları ve çözüm yolları masaya yatırıldı. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, dışa bağımlı ekonomi döneminin bittiğini, üretim atağının koşullarının oluştuğunu söyledi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, şehir şehir geziyor, ekonomik krizden kurtuluşun rotasını anlatıyor.
Üretim Devrimi kurultayı bu kez Muğla- Ortaca’da toplandı.
Üreticilerin sorunları tespit edildi, çözüm önerileri anlatıldı…
Kurultayda konuşan Perinçek, dışa bağımlı bir ekonomiyle borç batağına sürüklenildiği, üreticinin ise kambur ilan edildiğini söyledi.
Vatan Partisi lideri, üreticilerin sorunlarını sıraladıktan sonra partisinin çözüm yollarını anlattı.
Somut örnekler vererek üreticiyi nasıl baş tacı yapacaklarını açıkladı.
Perinçek, Türk üreticisinin ürünlerini Rusya’ya ihraç edebilmek için Abhazya ve Rusya ile yaptığı görüşmeleri anlattı.
Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü ve Kırsal kalkınma koordinatörü Tülay Andiç kurultayın diğer konuşmacılarıydı.
Vatan Partisi Üretim Devrimi Kurultayı Pazar günü İzmir’de toplanacak.
HABER : ERDEM ÖZDEMİR- KAMERA : AKIN KARA
ulusal.com.tr
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