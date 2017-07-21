Depremin ardından AFAD başkanı Mehmet Halis Bilden ve İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz hasarlı binalara girilmemesi uyarısında bulundu. Ege Denizi'nin Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıları da sürüyor. Depremin ardından en büyüğü 4.8 olarak ölçülen 4 tane 4 üzeri deprem kaydedildi.

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz katıldığı NTV canlı yayınında artçıların sürdüğünü belirterek vatandaşlara hasarlı binalara girmemeleri uyarısında bulundu.



AFAD BAŞKANI'NDAN UYARI



CNN Türk canlı yayınına konuşan AFAD başkanı Mehmet Halis Bilden de az hasarlı ya da hasarlı binalara vatandaşların girmemesi yönünde uyarılarda bulundu.



GÜNDOĞDU: MİDİLLİ'NİN BENZERİ



Yerbilim Uzmanı Yard. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu ise yaptığı açıklamada 'Denizde olan bir deprem. Büyüklüğü de 6,8 ve 6,4 olarak açıklanmış durumda. Midilli'deki depremin benzeri bir deprem bu. O kıyıda Güney'de Gökova Körfezi'nde ve Bodrum'un hemen güneyinde olan bir deprem.



Artçıların olmaması tuhaf olur. Bunun artçıları da muhakkak olur. Normal bir şey. Deprem denizde meydana geldi' ifadelerini kullandı.



KANDİLLİ: TSUNAMİ GÖZLENDİ



Depremin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, ''Bodrum deniz seviyesi istasyonunda 10 cm tsunami dalgası ölçülmüştür. Bodrum ve civarı kıyı bölgelerimizde tsunami gözlenmiştir. Bu depremin bu andan sonra mevcut gözlenen ve ölçümlenen değerlerden daha yüksek bir dalgaya neden olması beklenmemektedir'' denildi.



ARTÇILAR SÜRÜYOR



Ege Denizi'nin Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gökova Körfezi'nde saat 01.31'de 6,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Yerin yaklaşık 8,6 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından saat 01.52 ile 02.23 arasında 4 artçı deprem daha kaydedildi



AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.52'de 4,6 büyüklüğünde, saat 01.54'te 4,5 büyüklüğünde, saat 02.00'de 4,2 büyüklüğünde, saat 02.23'te ise 4,5 büyüklüğünde 4 artçı sarsıntı daha meydana geldi.



4,6 büyüklüğündeki deprem Ege Denizi'nde yerin 14,57 kilometre derinliğinde, 01.54'teki 4,5 büyüklüğündeki deprem Gökova Körfezi'nde yerin 6,97 kilometre derinliğinde, 02.00'daki 4,2 büyüklüğündeki deprem yerin 2,52 kilometre derinliğinde, 02.23'teki deprem yerin 5,04 derinliğinde meydana geldi./Hürriyet

