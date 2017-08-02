Muğla'nın Marmaris ilçesi, Bozburun Mahallesi açıklarında tekne battı. Batan teknede bulunan 11 kişinin bulunduğu ve kurtulanların olduğu belirtildi. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın yaptığı açıklamaya göre, 3 kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında bir tur teknesi battı.



Alınan bilgiye göre, Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi açıklarında tur teknesinin battığını görenler, yetkililere haber verdi.



Henüz belirlenemeyen nedenle batan teknenin olduğu bölgeye Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.



Kaptanla birlikte 11 kişinin bulunduğu teknede kurtulanların olduğu öğrenildi.



"3 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ KURTARILDI"



Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar yaptığı açıklamada, "Bir aileye ait teknenin rıhtımdan erzak aldıktan sonra açılır açılmaz birden alabora olduğu bilgisi geldi. Babayla bir çocuk kurtarılmış, anneyle 2 çocuğunun boğulduğu söyleniyor. Onların çıkarılması için dalgıç beklendiği belirtildi. " dedi.



VALİDEN AÇIKLAMA



Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içerisinde 11 kişi bulunan 20 metre uzunluğundaki "Anemone" isimli teknenin Marmaris Bozburun Limanı'nın yaklaşık 200 metre açıklarında battığını ve teknedeki 8 kişinin kurtarıldığını söyledi.



Civelek, "Tekne sahibi Ali Doğan Çayırlıoğlu'nun cesedine ulaşıldı, bölgede arama çalışmaları devam ediyor." dedi.



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