Gözaltına alındılar
Gözaltına alındılar
Bomba bulundu, ulaşım durdu
Bomba bulundu, ulaşım durdu
Erdoğan: Kimseden izin almadan yapmakta kararlıyız
Erdoğan: Kimseden izin almadan yapmakta kararlıyız
Alçak saldırı! İşte olay yerinden görüntüler
Alçak saldırı! İşte olay yerinden görüntüler

Muğla merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Muğla merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

Muğla merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Muğla merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 13 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.  

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü ile irtibatlı olan, "ByLock" kullandığı tespit edilen, örgütün çeşitli kademelerinde görev aldığı anlaşılan aralarında öğretmen, polis, işçi, halkla ilişkiler uzmanının bulunduğu 13 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muğla, İstanbul, Ankara, Manisa, Karabük, Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 11'i gözaltına alınırken, firari 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #fetö #gözaltı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İdeal oranda bir bedene sahip olmak mümkün mü?
Sonraki Haber
CHP İlçe Başkanı ve 2 oğlu cinayetten gözaltında
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.