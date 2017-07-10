Muğla merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

Muğla merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 13 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü ile irtibatlı olan, "ByLock" kullandığı tespit edilen, örgütün çeşitli kademelerinde görev aldığı anlaşılan aralarında öğretmen, polis, işçi, halkla ilişkiler uzmanının bulunduğu 13 kişi hakkında yakalama kararı verildi.



Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muğla, İstanbul, Ankara, Manisa, Karabük, Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda şüphelilerden 11'i gözaltına alınırken, firari 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.