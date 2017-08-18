Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde art arda depremler oluyor. Depremler ilçede panik ve korkuya neden oluyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Bodrum Gökova Körfezi'nde saat 15.47'de yerin 5 kilometre derinliğinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD saat 17.10'da 4,5 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi

Türkiye depremlerle sallanmaya devam ediyor.



Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde depremler sürüyor.



Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bugün saat 06.46'da Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Depremler sürerken, Kahramanmaraş'ta da bugün deprem oldu.



Günlerdir çeşitli büyüklüklerde süren depremler Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde paniğe sebep olmaya devam ediyor.



BODRUM'DA DEPREM



Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Bodrum Gökova Körfezi'nde saat 15.47'de yerin 5 kilometre derinliğinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ise deprem yerin 7,1 kilometre derinlikğinde oldu.



Deprem Muğla'nın Bodrum ilçesinde de hissedildi.



BİR DEPREM DAHA



AFAD saat 17.10'da 4,5 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.



AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Muğla, Gökova Körfezi'nde 4,5 (Mw) büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.



Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin derinliğinin 6 kilometre, büyüklüğünün de 4,6 olduğunu açıkladı.



Saat 17.20'de de 3,1 büyüklüğünde artçı deprem oldu.



ulusal.com.tr