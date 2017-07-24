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Muhalefet kulisine asıldı

TBMM Başkanlığı tarafından muhalefet kulusindeki 'Mareşal Atatürk' tablosunun taklidi kaldırılarak ebru ile yapılmış kalpaklı Atatürk resmi asıldı.

Muhalefet kulisine asıldı

Meclis'teki muhalefet kulisinde bulunan Mareşal Atatürk portresi 'Meclis Başkanlarına Verilen Hediyeler' bölümüne kaldırılmıştı. CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Levent Gök ise tablonun bir taklidini alkışlar eşliğinde aynı yere asmıştı. Meclis Başkanlığı tarafından 'Mareşal Atatürk' tablosunun taklidi de kaldırılarak yerine ebru sanatıyla yapılmış kalpaklı Atatürk resmi asıldı. CHP Grup başkanvekili Özgür Özel yeni tabloya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Resmi görmedim ama arzu ettiğimiz Atatürk resminin yerini dolduracak ve sorunu giderecek bir resimse orada durmasını isteriz."


Kaynak: DHA
Etiketler; #MAREŞEL ATATÜRK
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