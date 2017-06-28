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Muhammet Ali Mevlüt Dündar için tören düzenlendi

Merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında terör örgütüne yönelik operasyonda şehit düşen özel harekat polisi Dündar için tören düzenlendi

Muhammet Ali Mevlüt Dündar için tören düzenlendi

Hakkari merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında terör örgütüne yönelik operasyonda şehit düşen özel harekat polisi Muhammet Ali Mevlüt Dündar için tören düzenlendi.
Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törende Dündar’ın Türk bayrağına sarılı naaşı tören alanına getirildi.
Saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi.
Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, ülkenin bölünmez bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliği için üstlenmiş olduğu görevi ifa ederken şehitlik mertebesine ulaşan Dündar'ı uğurlamak üzere toplandıklarını söyledi.
Şehitlerin toprağı al renge bulayan mübarek kanının mukaddes vatanının manevi mührü olduğunu belirten Dilberoğlu, "Bu topraklarda dünya var olduğu müddetçe var olacağımızın, huzur ve barış içerisinde milli beraberlik ve bütünlüğümüzün asla bozulmayacağının sembolü ve imzasıdır." dedi.

 "Başlarını ezerek intikamını alacağız"
"Aziz şehidim müsterih ol. Kanını döktükleri bu kutsal vatan topraklarını bu çakallara dar edeceğiz. Kendilerine sığınacakları bir in bir kovuk dahi bulamayacaklar. Silah arkadaşların olarak, beynini kiraya vermiş bu sırtlan sürüsünü, arkalarındaki çete başlarını er veya geç tetiği çeken parmakları kırıp başlarını ezerek intikamını alacağız." diyen Dilberoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Vatanımızın birliğini ve bütünlüğünü muhafaza etmek uğruna tüm varlığı ile çalışan polisimiz, askerimiz, bekçimiz, güvenlik korucularımız, topyekun mücadelemize devam edeceğiz. Milletimize karşı verdiğimiz sözü asla vazgeçmemek üzere inanç ve azmimizden hiç taviz vermeden yerine getireceğiz. Hiçbir güç ve kuvvet, asla bizi bu yeminimizden döndüremeyecek. Sevenlerimiz ve aziz milletimiz bilsin ki kahraman emniyet teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri, milletimizden aldıkları güç ve destek ile o hainlere karşı verilmesi gereken cevabı en güzel şekilde en kısa sürede verecektir. Şehidim, Allah cennetinde seni Peygamberimize komşu etsin, bizlere de yanında bir yer versin."
Şehit Dündar’ın naaşı memleketi Karaman'a uğurlanmak üzere helikopterle Van'a götürüldü.
Törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile polis ve askerler katıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tören #şehit #Muhammet Ali Mevlüt Dündar #Hakkari
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