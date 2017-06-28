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Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın cenazesi, Karaman'a götürülmek üzere Konya'ya getirildi

Hakkari merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında, PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın cenazesi, memleketi Karaman'a götürülmek üzere Konya'ya getirildi

Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın cenazesi, Karaman'a götürülmek üzere Konya'ya getirildi

Hakkari merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın (25) cenazesi, memleketi Karaman'a götürülmek üzere Konya'ya getirildi.

Şehit Dündar'ın cenazesi, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törenin ardından askeri uçakla getirildiği Konya Havaalanı'nda yetkililerce karşılandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarınca uçaktan alındı. Bu sırada şehidin annesi Şerife, ağabeyi Muhammet Musa, kardeşi Muhammet Masum, amcası Sami Dündar ile diğer yakınları, koşarak yanına gittikleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Şehidin cenaze aracına alınması sırasında amcası Sami Dündar, "Hiç kimse ağlamasın, şehidimizi buradan Karaman'a düğüne gider gibi konvoyla götüreceğiz" diyerek yakınlarını teselli etti.
Şehidin annesi Şerife Dündar'da "Hiç ağlamıyorum. Bir Muhammet'im var, bir Muhammet'im daha var" diyerek gözyaşı döktü.
Şehit polis memuru Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın naaşının konulduğu araç, cenaze töreninin düzenleneceği Karaman'a hareket etti.
Şehidi Konya Havaalanı'nda karşılamaya gelen yüzlerce hemşehrisi, konvoy halinde cenaze aracıyla Karaman'a gitti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Muhammet Ali Mevlüt Dündar #Konya Havaalanı #Hakkarideki terör saldırısı
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