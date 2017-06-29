Yarın Türkiye'ye gelecek! Fikri Işık ile görüşecek
Yarın Türkiye'ye gelecek! Fikri Işık ile görüşecek
İstanbul'da yarın itibariyle yılın en sıcak günü!
İstanbul'da yarın itibariyle yılın en sıcak günü!
Ege Denizi'nde deprem oldu
Ege Denizi'nde deprem oldu
Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs'tan asker çekileceği doğru değil
Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs'tan asker çekileceği doğru değil

Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın cenazesi, memleketi Karaman'a getirildi

Hakkari merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında, PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Dündar'ın cenazesi, memleketi Karaman'a getirildi

Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın cenazesi, memleketi Karaman'a getirildi

Hakkari merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın (25) cenazesi, memleketi Karaman'a getirildi.

Konya Havaalanı'ndan yetkililerce karşılanan Şehit Dündar'ın cenazesi, Karaman Belediyesine ait cenaze aracıyla Karaman'a nakledildi.
Şehidin cenazesi ilk önce ailesinin Koçakdede Mahallesi'ndeki evine getirildi. Cenaze evinin önünde toplanan kalabalık vatandaş gurubu, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye slogan attı.

Daha sonra şehidin amcası Sami Dündar, vatandaşlardan helallik istedi.
Karaman Devlet Hastanesi Morguna getirilen Şehit Dündar'ın cenazesini Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker, İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk, Hakkari'den gelen silah arkadaşları ile vatandaşlar karşıladı.
Burada şehit Dündar'ın cenazesi annesi Şerife Dündar, kardeşleri ve akrabalarına gösterildi.
Şehit Dündar, yarın öğle vakti 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kılınacak cenaze namazının ardından kent merkezindeki Kır Mahalle Mezarlığı'nda bulunan polis şehitliğinde defnedilecek.



 


Kaynak: AA
Etiketler; #karaman #Şehit Dündar
banner863
Önceki Haber
Bakan Kılıç'tan Zeliha'ya tebrik telefonu
Sonraki Haber
Kütahya'da trafik kazası: 4 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.