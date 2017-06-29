Hakkari merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında, PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Dündar'ın cenazesi, memleketi Karaman'a getirildi

Hakkari merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın (25) cenazesi, memleketi Karaman'a getirildi.



Konya Havaalanı'ndan yetkililerce karşılanan Şehit Dündar'ın cenazesi, Karaman Belediyesine ait cenaze aracıyla Karaman'a nakledildi.

Şehidin cenazesi ilk önce ailesinin Koçakdede Mahallesi'ndeki evine getirildi. Cenaze evinin önünde toplanan kalabalık vatandaş gurubu, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye slogan attı.



Daha sonra şehidin amcası Sami Dündar, vatandaşlardan helallik istedi.

Karaman Devlet Hastanesi Morguna getirilen Şehit Dündar'ın cenazesini Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker, İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk, Hakkari'den gelen silah arkadaşları ile vatandaşlar karşıladı.

Burada şehit Dündar'ın cenazesi annesi Şerife Dündar, kardeşleri ve akrabalarına gösterildi.

Şehit Dündar, yarın öğle vakti 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kılınacak cenaze namazının ardından kent merkezindeki Kır Mahalle Mezarlığı'nda bulunan polis şehitliğinde defnedilecek.







