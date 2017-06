"Her eve bir otomatik tüfek ve 1000 mermi projesi şart". Bu skandal sözler Cumhurbaşkanlığı Arşiv Müdürü Muhammet Safi'ye ait... Daha önce Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı yapan ve 1 yılda 3 terfi alan Safi, Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmasının ardından Külliye’de göreve başlamıştı. Benzer bir açıklama daha önce de Osmanlı Ocakları ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten gelmişti.

Türkiye’de bireysel silahlanma her ay artıyor. Devlet kurumlarının önemli koltuklarında görev yapan kişilerden ise paralel olarak skandal nitelikte açıklamalar gelmeye devam ediyor.



Son açıklama, Cumhurbaşkanlığı Arşiv Müdürü Muhammet Safi'den geldi.



Safi, twitter hesabı üzerinden kan donduran sözler sarf etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "Savunma alanında, her şeyimizi kendimiz yapmadan bize huzurlu bir uyku yok" tweet’ini alıntılayan Safi “Her eve bir otomatik tüfek ve 1000 mermi projesi şart” ifadelerini kullandı. Safi, gelen tepkiler üzerine tweet'ini sildi ve "Polemiğe gerek yok:)" yazdı.



Benzer bir çağrı daha önce de kendisinin Osmanlı Ocakları 1453 Genel Başkanı ve Ümmet Ocakları kurucu Genel Başkanı olduğu söyleyen Emin Canpolat’tan gelmişti. Canpolat, Twitter hesabından “Bizimle hareket eden tüm kardeşlerimize duyurumuzdur. Vatan için Bayrak için Erdoğan için silahlanın” çağrısında bulunmuştu.



AKP’li gençliğin silahlanarak ‘milis güçleri’ oluşturması gerektiği yönünde ifadeler kullanılan çağrılarını Melih Gökçek de doğrulamış “Darbe olsun da gelsin beni öldürsünler” diye beklenemeyeceğini savunmuştu. Gökçek “Bunun yasal hale gelmesi için her televizyonda anlatıyorum” ifadelerini kullanmıştı.



Skandal açıklamayı yapan Safi, daha önce Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı görevini yürütüyordu. Bu dönemde Safi’nin, 1 yılda 3 terfi aldığı ortaya çıkmıştı. Muhammet Safi, 2013 yılında Başbakanlık Araştırmacı kadrosuna getirilmiş, ardından şube müdürlüğü koordinatörü yapılmış, 2014 yılı ortalarında da Osmanlı Arşivi Daire Başkanı olmuştu. Safi, Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmasının ardından da Cumhurbaşkanlığı Arşiv Müdürü görevine getirilmişti.



Muhammet Safi, aynı zamanda eski AKP Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Safi’nin kardeşi. Aydınlık, ağabey İsmail Safi’nin 2005 yılında hazırladığı doktora tezinde intihal yaptığı ortaya çıkmıştı. Safi, Ankara Üniversitesi’nde hazırladığı ‘tez’i daha sonra kitaplaştırmıştı.



Muhammet Safi gelen tepkilerin ardından Twitter hesabını önce kilitledi, sonra tamamen kapattı.







HABER: ERDEM ATAY

ulusal.com.tr