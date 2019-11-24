Muharrem İnce'den çok sert açıklama

CHP'li bir ismin Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü iddiasıyla başlayan tartışmada adı geçen Muharrem İnce Yalova'da basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

"Erdoğan Suriye'yi, Trump'ı bitirdi. 5 gündür hiçbir şey konuşmuyor. Bu yalan haber çıkınca burada bir tezgah var dedim. Hemen sabah arkadaşlara bir tweet atalım, açıklama yapalım dedim."

"Saray'a giden bir CHP'li var diye sorduklarında şaşırmadım dedi. Ben bu açıklamayı görünce partim yara alacak dedim. Sayın Genel Başkana telefon açtım 14 dakika sonra geri döndü. 8 dakika 14 saniye kendisi ile görüştüm. Dedim ki burada bir yalan var. Yanınıza geliyim birlikte görüntü verelim dedim."



"Gel bu badireyi atlatalım dedim, aynı Atatürk resmini kim indirdi tartışmasına dönecek bu dedim. Tamam ben sana haber vereceğim dedi ama haber vermedi. Doğrusu bu açıklamayı Kılıçdaroğlu ile yapmaktı. Bu yüzden burada açıklama yapıyorum."



"Ben adeta yalvardım. Yapmayın dedim. Önce bir özet yapmak istiyorum. Bu haber yalan haber. Burayı geçtik artık. Derdimiz bu değil.

Bir tezgah var ortada. Bunun sorumluları açığa çıkarılmalıdır. Bu parti içi mesele bu bizi ilgilendirmez demek yanlıştır. CHP bir şirket değil partidir."

"Muharrem İnce 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden beri bir iftira kumpası içinde. Seçim akşamı alkollüydü gibi. Bu iftiraların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretildi. Partideki bir küçük grup tarafından. İnce'den bu kadar çekinmeleri bana gurur veriyor."



"Ama bu entirikayı çevirenlerden de utanç duyuyorum. Gurur ile utanç burada yan yana. Benimle değil AK Parti'ye bu kadar yüklense iktidar olacağız."



"CHP temiz bir siyaset diyorsa önce bunu temizlemelidir. Arınma buradan başlanmalı. Eğer bu komployu ortaya çıkarır, cezalandırır, partiden atarsak emin olun yeniden şahlanırız"



"Genel Başkana çağrım şudur, şaşırmadım dediyseniz önceden bunu duydunuz. İsmi biliyorum dediniz, ismi açıklamalısınız.

Erdoğan'ın bu ülkeye çok zararı var. Ben Saray'ı aklamıyorum mücadele ediyorum. Erdoğan çıktı meydan okudu ben kimse ile görüşmedim dedi. Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum dedi. Ama sen Erdoğan'ın ağzına malzeme veriyorsun. Bugün bana komplo kuranlar yarın Kılıçdaroğlu'nu hedef alır. Ben el uzattım mücadele edelim dedim kabul etmedi Genel Başkan."

"Partinin sözcüsü ağzını açmadı. Benim çiğerimi yakıyorlar burada. İftara atıyorunuz deselerdi içim yanmazdı. Ben bu ülkede 16 sene milletvekilliği yaptım. Erdoğan ile de Akşener'le de görüşürüm ama Genel Başkan'a sorarım. Basını haberdar ederim."



"CHP'ye kumpas mı var? Sen malzeme verirsen böyle olur. Dedikodu CHP'den mi AK Parti'den mi çıkıyor. Gazeteci kaynağının CHP'den olduğunu söylüyor. Demek ki dedikodu CHP'den çıkıyor."

"Ben ilk gördüğümde haberi bu CHP'li olamaz, CHP'de bulunandır anca dedim. İki birbirinden farklı. Çıkar için gelenler vardır. Onlar parti batınca gideceklerdir. Mutlaka hesaplaşacağız. Hesaplaşmadan helalleşemeyiz.



"Teşekkür etmem gerekenler var. Uğur Dündar, bu haber ilk ona gidiyor, Candaş Tolga Işık ona gidiyor sonra. Ama bu arkadaşlarımız yazmıyor. İkisine de teşekkür ediyorum."



"Adımı CHP Genel Merkezi'nde lekeleyerek yandaş gazeteci bularak tartıştırmak günah değil mi? 41 yıl sonra barajı ben aştırmadım mı size? Kendiniz aday olmadınız mecbur kaldınız aday yaptınız. Siz de hiç vicdan yok mu?"



"Bugün dedikodu yapanlar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde otobüse binmek içinb torpil yaptırmadı mı?"

"Ben sizin bildiğiniz Muharrem İnce'yim. Öfkesini de sevgisini de içinde tutmayan İnce'yim. Düz yerli milli kumpas kurmayan İnce'yim."

CHP'den istifa edecek misiniz? sorusuna da cevap veren Muharem İnce, "Rica ediyorum bana bir daha böyle bir şey sormayın. Ben kalbimi verdim, Sıradan bir dilekçe ile kurulmuş bir parti değil. Atatürk'ün emaneti bu parti" dedi.