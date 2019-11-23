Muharrem İnce iddiasıyla gündeme gelen Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan bugün emeklilikte yaşa takılanlar EYT'yi yazdı
Günlerdir konuşulan "Saray'a giden CHP'li" yazısı ile gündeme gelen Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, o ismin Muharrem İnce olduğunu iddia etmişti. Rahmi Turan, bugün köşesinde emeklilikte yaşa takılanlar EYT'yi yazdı. Turan, "Emekliler ağlıyor… EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ağlıyor..." dedi
Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, bugünkü köşesinde şunları belirtti:
"Emekliler ağlıyor… EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ağlıyor...
İşçi, çiftçi, esnaf, memur, iş adamı ağlıyor…
Kısacası ağlayan ağlayana…
Gözyaşlarının döküldüğü bu yerler ne yazık ki bizim güzel ülkemiz!
Hâlâ da harika işler yaptıklarını söylüyorlar… 17 yılda neler neler yapmışlar meğerse? Oysa sonuç ortada!
Ülkede ağlamayan sadece yandaş kesim!
Ne olacak bunun sonu?
Ülkede birçok yer, ıstırap yuvasına döndü.
Böyle bir ortamda, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere “40 milyar dolar” harcadığı açıklandı.
Müthiş bir rakam! Türk ekonomisini düzlüğe çıkartacak miktarda çok büyük bir para sığınmacılara harcanmış!
Evet, yardım etmek iyi bir haslettir ama…
Ya bizim yoksullarımız? Ya bizim işsizlik kıskacındaki insanlarımız?
Açlık sınırındaki milyonlarca insanımız ve icralık olan vatandaşlarımız…
O çaresiz insanlar ne zaman hatırlanacak?"
ulusal.com.tr
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P