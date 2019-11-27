Muharrem İnce: Konuyu kapatıyorum

24 Kasım'da "Hesaplaşacağız" dedi. 27 Kasım'da ise konuyu kapatma kararı aldığını açıkladı.

"Saray'a giden CHP'li" krizinin merkezindeki Muharrem İnce sürpriz bir çıkış yaptı. Devam eden tartışmalar üzerinden Hürriyet gazetesinde bir yazı kaleme alan İnce, partisine daha fazla zarar vermek istemediğini savundu.

İnce'nin bu çıkışı CHP Merkez Yürütme Kurulu'ndaki "Disiplin" hazırlıklarının ardından gelmesi dikkat çekti. CHP MYK'sında "Parti içinde kriz yaratan, kavga çıkartan kişilerin" partiden ihraç edilmesi gündeme gelmişti.

Bu arada İnce, yazısında neden "CHP'de çete var" dediğini de açıkladı.

Muharrem İnce, adının ilk gündeme geldiğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını açıklamıştı. Birlikte poz verme talebini gündeme getirmişti. Ancak olumlu yanıt gelmemişti. Sözcü gazetesinin iddiasına göre ortaya attığı iddiaları dinlemek üzere İnce, CHP Genel Merkezi'ne çağırılacak.

ulusal.com.tr

