Muharrem Köse hakkında karar verildi

FETÖ'nün askeri yargı yapılanmasını oluşturan 21 sanığa ceza yağdı. Sanıklardan 4'ü ağırlaştırılmış müebbet, 2'si müebbet, 13'ü de "FETÖ üyeliği"nden süreli hapis cezalarına çarptırıldı.

Duruşma, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görüldü. En duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme heyetinin kararı açıklandı.

Sanıklardan eski Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanı albay Mehmet Ali Almış ve eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Adli Müşaviri albay Mehmet Emin Yapar müebbet hapisle cezalandırıldı.

"FETÖ üyeliği" suçundan cezalandırılan 13 sanığın üzerilerine atılı "Anayasa'yı ihlal" suçundan ise beraatine hükmedildi. Davanın firari sanıkları Kurtuluş Kaya ve İlhan İpek'in dosyaları ise ayrıldı.



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