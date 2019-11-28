Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) nedir? Türkiye ve Libya'dan önemli adım

Türkiye ve Libya, Doğu Akdeniz'deki işgal girişimlerini boşa çıkaracak bir hamle yaptı. Mavi Vatan'da 17 yıl sonra tarihi bir anlaşma yapıldı.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Türkiye'nin ve Libya'nın haklarını gasp etmeye yönelik planlar karşısında, iki ülke, iki mutabakat muhtırasına imza attı.

Türkiye ve Libya arasındaki kritik görüşmenin adresi İstanbul oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac’ı kabul etti.

Görüşmeye ilişkin ayrıntılar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından açıklandı.

Görüşmede, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında, "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile Doğu Akdeniz’deki deniz alanlarının sınırlandırmasını kapsayan, "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

Mavi Vatan'ın batı sınırına yönelik imzalanan tarihi anlaşma ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, anlaşmanın Libya ile sınırlı kalmayacağını da duyurdu.

Uluslararası hukuka uygun olarak yapılan anlaşma ile birlikte, Yunanistan'ın hukuk dışı planları da boşa çıktı. Türkiye yıllar sonra KKTC dışında bir devletle sınırlandırma anlaşmasına imza attı.

"Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin" anlaşma ile, Girit Adası güneyinde, Kıbrıs büyüklüğündeki bölge Türkiye ve Libya yetki alanlarına katılacak.



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