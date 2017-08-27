Murat Başoğlu'nun Türkiye'yi şoke eden ensest skandalı hakkında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor.
Başoğlu'nun üzerine kayıtlı olan mal varlığı sayısı da son günlerde büyük merak konusu olmuştu. Ünlü sunucunun yeğeninin eşi Selçuk Kabadayı'nın açtığı milyonluk tazminat davasından hemen önce İzmir'deki evlerini satışa çıkardığı ortaya çıktı.
Medyatava'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre Başoğlu'nun evlerinden biri İzmir Karşıyaka'da bir sitede bulunuyor ve bu evde uzun süredir de Başoğlu'nun ablası oturuyordu. Evin apar topar, üstelik de değerinin altında satışa çıkarılması dikkat çekti. Yurtdışına yerleşme planları yaptığı bilinen Başoğlu'nun bu nedenle gayrimenkul satışı yaptığı tahmin ediliyor.
ulusal.com.tr
Murat Başoğlu'nun Türkiye'yi şoke eden ensest skandalı hakkında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor.
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