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Murat Başoğlu'nun abisinin taciz skandalına karıştığı iddia edildi

Sunucu Murat Başoğlu'nun, Bodrum'da bir teknede öpüştüğü kadının öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı olduğu skandalının ardından yeni bir iddia ortaya atıldı. Ünlü sunucunun ağabeyi Tahir Mahir Başoğlu'nun, geçmişte bir taciz skandalına karıştığı ileri sürüldü

Murat Başoğlu'nun abisinin taciz skandalına karıştığı iddia edildi

Murat Başoğlu ile öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı arasında yaşandığı konuşulan yasak ilişki gündemdeki yerini koruyor. Ortaya atılan yeni iddia ise skandala başka bir boyut kazandırdı.

Sözcü gazetesinin haberine göre, tüm bu yaşananlar sonrası sessiz kalan ağabey Tahir Mahir Başoğlu'nun, geçmişte bir taciz olayına adının karıştığı ve bunun ortaya çıkmasını istemediği için sessiz kaldığı iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde "Ben de olayları basından takip ediyorum” diyen ağabey Başoğlu'nun, Balıkesir Okul Sporları İl Sorumlusu olduğu dönemde bir kız öğrencisine tacizde bulunduğu ve davanın halen devam ettiği öne sürüldü.

Konuyla ilgili cevap hakkını kullanması için aranan Tahir Başoğlu, iddiaları yalanlamak yerine sessiz kalmayı tercih etti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #murat başoğlu #Burcu Başoğlu
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