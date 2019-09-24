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Murat Eren davası ertelendi

Eski Pilot Yüzbaşı Murat Eren, FETÖ'nün Atabeyler kumpas davası kapsamında yeniden hakim karşısına çıktı.Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti davayı 25 Aralık tarihine erteledi.

Murat Eren davası ertelendi

Murat Eren, 2006 yılında kamuoyunda Atabeyler olarak bilinen kumpas davasında askeri mahkemeden 4 yıl 2 ay hapis cezası almış, ordudan ihraç edilmişti. FETÖ'nün verdiği cezaya itiraz eden Murat Eren hakkında 15 Temmuz sonrası yeniden yargılama kararı verilmişti. 

Askeri mahkemeler kapatıldığı için dosya Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gitti. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi ise  28 Mart'taki ilk duruşmada kendisinin yetkili olmadığını iddia ederek Adalet Bakanlığı'na yazı göndermişti.

2 Temmuz'da yapılan duruşmada ise Adalet Bakanlığı'ndan gelen yanıt okundu. Yanıta göre Murat Eren'in davasına Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi bakacak.

Yetki karmaşası aşılınca mahkeme heyeti dosyayı incelemek üzere duruşmayı  24 Eylül'e ertelemişti.

Bugün  Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde  görülen duruşmada ise mahkeme heyeti davayı 25 Aralık tarihine erteledi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Atabeyler kumpas #Eski Pilot Yüzbaşı Murat Eren #dava #murat eren
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