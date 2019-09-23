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Murat Eren üniforma için gün sayıyor

Eski Pilot Yüzbaşı Murat Eren, FETÖ'nün Atabeyler kumpas davası kapsamında yarın yeniden hakim karşısına çıkacak. Eren'in üniformasına kavuşması açısından büyük önem taşıyan duruşma saat 11'de Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Murat Eren üniforma için gün sayıyor

Üniformasına kavuşmak için gün sayan eski Pilot Yüzbaşı Murat Eren, 24 Eylül salı günü yeniden hakim karşısına çıkacak.

Saat 11'de başlayacak dava Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülecek. FETÖ'nün ilk kumpaslarından biri olan Atabeyler davası için 15 Temmuz sonrası yeniden yargılama kararı verilmişti.

Yaklaşık 3 yıl sonra yeniden yargılama için 28 Mart 2019 tarihi belirlendi. Ancak mahkeme yetkisizlik gerekçesiyle dosyayı geri iade etti. Bu da davanın 2 Temmuz'a ertelenmesine neden oldu. Adalet Bakanlığı ise davaya  Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin bakmasına karar verdi. Dava bu kez de 24 Eylül Salı gününe ertelendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine dönmek için başvuru yapan Murat Eren, davanın daha fazla uzatılmadan tamamlanmasını bekliyor. Zira, ilk etapta Eren'in dönüşüne sıcak bakan Milli Savunma Bakanlığı  davaların lehte sonuçlanması gerektiğine işaret etmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #murat eren #fetö
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