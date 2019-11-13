İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz'ın işine son verilmişti.

Murat Kazanasmaz'ın yeni görev yeri belli oldu.

Kazanasmaz, İçişleri Bakanlığına bağlı, Polis Radyosu'nda Genel Koordinatör olarak görevlendirildi.

POLİS RADYOSU'NDA İŞ BAŞI YAPTI

Kazanasmaz'ın bu ayın başında Polis Teşkilatı Haberleşme Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan ve Türkiye genelinde ulusal yayın yapan Polis Radyosu'nda göreve başladığı öğrenildi.

Sözcü'ye kısa bir açıklama yapan Kazanasmaz "Polis Radyosu Genel Koordinatörü" olarak görevlendirildiğini söyledi.

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