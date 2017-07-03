TÜRK Silahlı Kuvvetleri bugün, sabah saatlerinde Muş - Merkez Davderal bölgesine hava destekli operasyon düzenledi.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri bugün, sabah saatlerinde Muş - Merkez Davderal bölgesine hava destekli operasyon düzenledi. Operasyon sonucu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



TSK tarafından yapılan açıklamada "03 Temmuz 2017 tarihinde, sabah saatlerinde Muş/Merkez Davderal bölgesinde icra edilen hava destekli operasyon kapsamında eylem hazırlığında olduğu, keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine döndü" ifadeleri yer aldı.