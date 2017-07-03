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Muş-Davderal kırsalına hava destekli operasyon

TÜRK Silahlı Kuvvetleri bugün, sabah saatlerinde Muş - Merkez Davderal bölgesine hava destekli operasyon düzenledi.

Muş-Davderal kırsalına hava destekli operasyon

TÜRK Silahlı Kuvvetleri bugün, sabah saatlerinde Muş - Merkez Davderal bölgesine hava destekli operasyon düzenledi. Operasyon sonucu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

TSK tarafından yapılan açıklamada "03 Temmuz 2017 tarihinde, sabah saatlerinde Muş/Merkez Davderal bölgesinde icra edilen hava destekli operasyon kapsamında eylem hazırlığında olduğu, keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirilmiştir.  Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine döndü" ifadeleri yer aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muş #davderal
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