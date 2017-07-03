TÜRK Silahlı Kuvvetleri bugün, sabah saatlerinde Muş - Merkez Davderal bölgesine hava destekli operasyon düzenledi. Operasyon sonucu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
TSK tarafından yapılan açıklamada "03 Temmuz 2017 tarihinde, sabah saatlerinde Muş/Merkez Davderal bölgesinde icra edilen hava destekli operasyon kapsamında eylem hazırlığında olduğu, keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine döndü" ifadeleri yer aldı.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri bugün, sabah saatlerinde Muş - Merkez Davderal bölgesine hava destekli operasyon düzenledi.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri bugün, sabah saatlerinde Muş - Merkez Davderal bölgesine hava destekli operasyon düzenledi. Operasyon sonucu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.