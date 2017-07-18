Muş merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 55 kişi gözaltına alındı.
Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15 ilde operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 55 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Muş merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 55 zanlı gözaltına alındı
Muş merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 55 kişi gözaltına alındı.
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