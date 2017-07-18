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Muş merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 55 gözaltı

Muş merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 55 zanlı gözaltına alındı

Muş merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 55 gözaltı

Muş merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 55 kişi gözaltına alındı.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15 ilde operasyon düzenlendi. 

Operasyonda gözaltına alınan 55 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. 


 


Kaynak: AA
Etiketler; #muş #fetö #pdy
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