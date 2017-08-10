Valilikten yapılan açıklamada Muş-Kızılağaç Beldesi Güneyi Şenyayla Bölgesi Hazneki Tepe mevkiinde; hava destekli yapılan operasyon sonucunda 2 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca "Ölü ele geçirilen bölücü terör örgütü mensuplarından birisinin 7 Haziran 2016 tarihinde dönemin Muş Valisi Sayın Seddar Yavuz'a yönelik eylem için hazırlanan ve Muş merkezde ele geçirilen 1 ton patlayıcı madde yüklü aracı Muş'a getiren şahıslardan biri olduğu değerlendirilmektedir" denildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlıbirliklerce 8 Ağustos'ta "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Sami Saygı 2017-105 Operasyonu" icra edildiği belirtilerek Kızılağaç beldesinin güneyinde Şenyayla bölgesi Hazneki Tepemevkisinde F-16 savaş uçağı, insansız hava aracı, Atak taarruz helikopteriyle gerçekleştirilen operasyonda iki teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ölü ele geçirilen bölücü terör örgütü mensuplarından birinin 7 Haziran 2016 tarihinde dönemin Muş Valisi Sayın Seddar Yavuz'a yönelik eylem için hazırlanan ve Muş merkezde ele geçirilen 1 ton patlayıcı madde yüklü aracı Muş'agetiren şahıslardan biri olduğu değerlendirilmektedir. Olay yerinde öldürülen teröristlere ait kalaşnikof tüfek, M-16 tüfek, iki tabanca, iki el bombası, 138M-16 fişeği, 16 kalaşnikof fişeği, 4 M-16 şarjörü, kalaşnikof şarjörü, tabanca şarjörü, el telsizi, 8 bin 450 lira, iki tüp, iki şemsiye ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir"
Muş Valiliği, Muş-Kızılağaç Beldesi'nde yapılan operasyonda PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirilerek çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada Muş-Kızılağaç Beldesi Güneyi Şenyayla Bölgesi Hazneki Tepe mevkiinde; hava destekli yapılan operasyon sonucunda 2 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca "Ölü ele geçirilen bölücü terör örgütü mensuplarından birisinin 7 Haziran 2016 tarihinde dönemin Muş Valisi Sayın Seddar Yavuz'a yönelik eylem için hazırlanan ve Muş merkezde ele geçirilen 1 ton patlayıcı madde yüklü aracı Muş'a getiren şahıslardan biri olduğu değerlendirilmektedir" denildi.
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