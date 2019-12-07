Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
Muş İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timlerince düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
GÜNDEM 07.12.2019, 18:30
Muş'un Şenyayla bölgesinde hava destekli operasyonla 5 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Muş'un Şenyayla bölgesine İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, operasyonların sürdüğü kaydedildi.
Kaynak: AA
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