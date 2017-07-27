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Muş'ta terör örgütüne yardım ve yataklık eden 2 kişi tutuklandı

Muş'ta havalimanından kaçmaya çalışırken yakalanan teröriste yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muş'ta terör örgütüne yardım ve yataklık eden 2 kişi tutuklandı

Muş'ta terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışmalarda Muş Havalimanı'ndan kaçmak üzereyken yakalanan teröriste yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılıkça serbest bırakıldı, 2'si ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #muş #terör #örgüt #yardım #ve #yataklık #tutuklu #havalimanı
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