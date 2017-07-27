Muş'ta terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışmalarda Muş Havalimanı'ndan kaçmak üzereyken yakalanan teröriste yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılıkça serbest bırakıldı, 2'si ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Muş'ta havalimanından kaçmaya çalışırken yakalanan teröriste yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Muş'ta terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı bildirildi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.