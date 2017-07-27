Muş'ta havalimanından kaçmaya çalışırken yakalanan teröriste yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muş'ta terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışmalarda Muş Havalimanı'ndan kaçmak üzereyken yakalanan teröriste yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılıkça serbest bırakıldı, 2'si ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.