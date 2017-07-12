Muş'ta ölü ele geçirilen kadın teröristin üzerinde bir adet çöl kamuflajlı termal kamera ile çok sayıda örgütsel doküman bulundu.

04 Temmuz 2017 tarihinde 8’inci Kolordu Komutanlığı sorumluluğunda Muş'un Şenyayla Kırsalı yürütülen taarruz helikopterleriyle destekli operasyon neticesinde, yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde bölücü terör örgütü mensubu bir kadın terörist ölü olarak ele geçirildi. Terör örgütünün sözde orta saha sorumlusu olan bir teröristin de ağır yaralandığı telsiz görüşmelerinden öğrenildiği bildirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından paylaşılan bilgilere göre, ölü ele geçirilen kadın teröristin üzerinde bir adet çöl kamuflajlı termal kamera ile çok sayıda örgütsel doküman bulundu, ayrıca 03 Temmuz 2017 tarihinde terör örgütünün sözde cephe birimi yönetimi tarafından oluşturulan depo listesinde 23 adet gece görüş dürbünü ile yedi adet termal kameranın listelendiği tespit edildi.



TSK tarafından yapılan bilgilendirmede, "Elde edilen bilgiler kapsamında bölücü terör örgütünün dış kaynaklardan silah, teçhizat ve mühimmat elde etmeye devam ettiği; özellikle bu operasyonda ele geçirilen termal kameralar ile terör örgütü elemanlarının gece eylem gerçekleştirebilme kabiliyetini de artırdığı anlaşılmaktadır." denildi.



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