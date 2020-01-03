Mustafa Akıncı'dan EastMed projesine tepki

Doğu Akdeniz'de Türkiye devre dışı bırakmayı hedefleyen Eastmed projesine Kuzey Kıbrıs'tan tepki geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz Eastmed projesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Planlanan boru hattının masraflı bir güzergah olduğunu hatırlatan Akıncı, bu projenin Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olmayacağını belirtti.

Akıncı politik atmosferin karşılıklı adımlarla değiştirilebileceğine ancak coğrafyayı değiştirmenin olanaksız olduğuna dikkat çekti.



Akıncı Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın, enerji kaynaklarını ortaklaşa kullanmaktan geçtiğini ifade etti. Kıbrıs sorununun çözülmesinin bölgenin bir ihtiyacı haline geldiğini vurguladı.

ulusal.com.tr