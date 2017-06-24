Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Müzakerelerini masaya yatırdı. İstanbul Beylerbeyi Sarayı'ndaki görüşmede liderler, Garanti ve güvenlik gibi kritik başlıkların ele alınacağı 28 Haziran'da Cenevre'de yapılacak Kıbrıs Konferansını ele aldı. Akıncı konferansın son aşama olacağını söyledi.

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28 Haziran'daki Kıbrıs Konferansı'na sayılı günler kala Ankara Lefkoşa arasında kritik görüşmeler yapılıyor.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile İstanbul'daki Beylerbeyi Sarayı'nda bir araya geldi.



Zirvede, Cenevre'de garantörlerin katılımıyla yapılacak konferans ele alındı. Akıncı Cuma günü de Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmüştü.



Mustafa Akıncı, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında Kıbrıs Müzakereleri'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu, dikkat çeken açıklamalar yaptı.



"SÜRECİN SON AŞAMASINDAYIZ: İsviçre'de yapılacak Kıbrıs Konferansı iki yıllık yoğun bir müzakere sürecinin geldiği son aşamadır. İki kesimli federal bir çözüme ulaşma kararlılığı içinde bu konferansa katılacağım. Karamsar olmak gerekmez ama Rum tarafında maalesef erken başlamış bir seçim atmosferinin hüküm sürdüğünü de görmezden gelemeyiz. Konferansta garantör ülkelerin de dahil olacağı beşli toplantılarda, sorunun "güvenlik ve garantiler" boyutunu, ikili toplantılarda da tüm diğer konuları sonuç odaklı müzakere etmeye hazır olacağız.



Bu arada Rum basını, Cenevre'deki zirvede Türkiye’nin garantörlüğünün kaldırılarak yerine uygulama anlaşmasının konulacağını öne sürdü. Rum Fileleftheros gazetesinin yayınladığı Birleşmiş Milletler belgesine göre, uygulama anlaşması 3'e ayrılıyor. Buna göre Türk askeri kademeli olarak azalacak, garantör ülkeler, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere, Kıbrıs’ta yeni kurulacak anayasal düzen anlaşmasını imzalayacak.



Türk askerinin tamamen çekilip çekilmeyeceği konusunun ise İsviçre’deki müzakerelerde odak nokta olacağını belirtilen belgede, Türk askerinin çekilmesi yerine, "Askeri varlığının düzenlenmesi ve adaptasyonu" ifadeleri kullanılıyor.



ulusal.com.tr