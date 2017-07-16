Mustafa Altıoklar hakkında sosyal medyada yer alan paylaşımları nedeniyle gözaltı kararı çıkarıldı.
Mustafa Altıoklar hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altıoklar'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında düzenlenen anma törenlerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımları inceledi.
Başsavcılık, incelemesinin ardından Altıoklar hakkında gözaltı kararı aldı.
Bu arada, Mustafa Altıoklar'ın, Almanya'da olduğu öğrenildi.
Mustafa Altıoklar hakkında sosyal medyada yer alan paylaşımları nedeniyle gözaltı kararı çıkarıldı.
Mustafa Altıoklar hakkında sosyal medyada yer alan paylaşımları nedeniyle gözaltı kararı çıkarıldı.
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