CHP'nin, Adalet Mitingi yapacağı Maltepe Miting alanında İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, incelemelerde bulundu. Miting öncesinde ve sonrasında her türlü tedbirin aldığını belirten Çalışkan, yaklaşık 16 bin polisin görev yapacağını söyledi.

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İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, CHP'nin Maltepe mitingi öncesi alanda inceleme yaptı.



Gece saatlerinde alana giden Çalışkan, sorumlu müdürlerden alandaki güvenlik tedbirleri hakkında bilgi aldı.



İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Çalışkan, her türlü tedbirin alındığını söyledi.



Havadan, karadan ve denizden denetimlerin yapılacağını belirten Mustafa Çalışkan, yaklaşık 16 bin emniyet personelinin görev yapacağını belirtti.





ulusal.com.tr