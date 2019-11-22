Mustafa Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması! "Bizzat şahit oldum"
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı açıklamada emeklilikte yaşa takılanlara EYT'lilere sabır tavsiye etti, sorunların eninde sonunda düzeleceğini kaydetti. İşte Destici'nin o açıklaması
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Habertürk TV'de gündemi değerlendirdi.
Destici, emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyetine de değindi.
Destici, şunları söyledi:
"EYT'lilere sabır tavsiye ediyorum.
Eninde sonunda düzeleceğine inanıyorum.
Unutmayalım bu iktidar pek çok mağduriyeti giderdi.
Ben Cumhurbaşkanının doğru anlatıldığında ve gerçeği gördüğünde bunu çözdüğüne bizzat şahit oldum."
EYT DERNEĞİ BAŞKANI: HAK MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı.
Özüpak, şunları belirtti:
"EYT için;
Devlete şu kadar yük getirecek, bu kadar yük getirecek tartışması yapılamaz.
Emeklilik yük değil, haktır.
Hak mücadelemiz devam edecek."
ulusal.com.tr
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