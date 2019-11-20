Mustafa Destici'nden önemli emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili birtakım yanlış anlaşılmalar olduğunun altını çizen Destici, şunları kaydetti:

"EYT, erken emeklilik değil, bir hak mücadelesi vermektedirler.

Bunlar, erken emeklilik değil daha önce devlet tarafından kendilerine verilen hakkın yerine getirilmesini istiyorlar.

Hepsi sanki 38 yaşında emekli olacakmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu da doğru değildir.

Siz bugün emekli etme hakkı dahi verseniz devletteki memurların 60 yaşından önce emekli olmadığını görüyoruz çünkü emekli olduğunda maaşlar yarı yarıya düşüyor.

Bunun maliyetiyle ilgili birtakım rakamlar konuşuluyor.

Ben şahsen, bu rakamların da gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum.

Maliyetin, açıklanan rakamların çok altında olduğuna inanıyorum."