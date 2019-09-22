Amiral Mustafa Özbey, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Başbakan Ersin Tatar'a yönelik yaptığı "Sayın Tatar’ın “macera” dediği halkımızın desteği ile yürüttüğümüz siyasal eşitlik temelinde iki kurucu devletli, iki kesimli federal çözüm hedefimizdir." açıklamasına tepki gösterdi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar'ın kendisine yönelik eleştirilerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.



Akıncı, "Sayın Tatar’ın “macera” dediği halkımızın desteği ile yürüttüğümüz siyasal eşitlik temelinde iki kurucu devletli, iki kesimli federal çözüm hedefimizdir. “marjinal azınlık gruplar” ve “Akıncı’nın arkadaşları “ ise halkımızın çok ciddi bir çoğunluğudur. Bu gerçeği bugün göremeyenler, günü geldiğinde anlayacaklardır." ifadelerini kullandı.



Amiral Mustafa Özbey'den tepki

Mustafa Özbey, Akıncı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.



Özbey, "Sn.Akıncı'nın KKTC'yi Rum'a teslim etme çırpınışlarını öğrenmek istiyorsanız, Sn. Sabahattin Ismail'in, ona verdiği cevapları okuyun ve paylaşın. Akıncı devletine ve halkına ihanet ediyor. Rum tarafının, "Akıncı gitmeden bu işi halledelim" demesi, başka nasıl açıklanır?????" dedi.



Özbey, "Ankara'da bu tarihi karar, kayıtlara geçirilirken, Sn. Akıncı'nın BM'de çırpınan bir halde Federasyon için görüşme yapma çabası, kendisi için utanç vericidir. Kıbrıs Türk milleti bu ihaneti unutmayacaktır. KKTC Devleti ve Bayrağı sonsuza kadar yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.



Türkiye Barolar Birliği'nin 'Kıbrıs'ta Son Söz' panelinin sonuç bildirgesini değerlendiren Özbey, "Bu bildiri tarihî değerdedir. İktidar nihayet Annan ihanet Planı'nının zehrinden kurtuldu, emperyalist oyun ve jeo-politik gerçekleri görerek Kıbrıs politikasında ulusal çıkar odaklı bir noktaya geldi. Kıbrıs'ta Federal Çözüm terk edildi. İki egemen devletli çözüm benimsendi." dedi.





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