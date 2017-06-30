Aydınlık gazetesi yazarı Mustafa Pamukoğlu, Ulusal Kanal'ı yazdı. Pamukoğlu, "Ergenekon ve Balyoz dava sürecini hatırlayın. Yıllarca süren bir direniş mücadelesini ayrıntılı biçimde ve sürekli bize aktaran tek televizyon Ulusal Kanal’dı. TGB'li gençlerin nasıl bir gençlik olduğunu Ulusal Kanal vasıtasıyla daha iyi görüyorduk. Büyük adaletsizliğe direnen her kesimden her düşünceden insanın sesiydi ve en çok izlenen televizyondu Ulusal Kanal." ifadelerini kullandı.

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