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Musul'un IŞİD'den kurtuluşu, Gaziantep'te tiyatro ile anlatıldı

Irak en büyük kentlerinden olan Musul’un terör örgütü IŞİD'den kurtuluşu Gaziantep’te kutlandı. Kutlamalarda konuşan Irak Gaziantep Başkonsolosu Muayad Omer Koperly, kentte yaraların sarılmaya başlandığını söyledi.

Türk, Kürt ve Arapların ortak yaşam merkezlerinden biri olan Musul’un terör örgütü IŞİD'den temizlenmesi Gaziantep’te kutlandı.

Irak’ın Gaziantep konsolosluğunun düzenlediği törende, IŞİD’in kentte açtığı yaralar ve kentin kurtuluşu tiyatro ve resimlerle anlatıldı.

Gaziantep Başkonsolosu Muayad Omer Koperly, tören sonrası Ulusal Kanal mikrofonlarına konuştu.

Koperly, IŞİD’in kente büyük zararlar verdiğini belirtti.

Kentin onarılmaya başlandığını belirten Başkonsolos, Türk firmalarına da çağrıda bulundu.

Vatandaşların Musul’a döndüğünü belirten Muayad Omer Koperly, bölge ülkelerine seslendi.

HABER-KAMERA: EKREM DEMİR
ulusal.com.tr

Etiketler; #musul #ırak #ışid #gaziantep
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