Katar, İtalya'dan 7 savaş gemisi alıyor
Katar, İtalya'dan 7 savaş gemisi alıyor
Ünlü yazar hastaneye yatırıldı
Ünlü yazar hastaneye yatırıldı
CarrefourSa, Migros ve Kipa hakkında flaş gelişme
CarrefourSa, Migros ve Kipa hakkında flaş gelişme
Canlı yayında açıkladı
Canlı yayında açıkladı

Muzaffer İzgü hastaneye yatırıldı

İZMİR'de yaşayan çocuk kitapları yazarı Muzaffer İzgü hastaneye yatırıldı. İzgü'nün tedavisi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye servisinde devam ediyor

Muzaffer İzgü hastaneye yatırıldı

İzmir'de yaşayan 3 çocuk babası genç ve çocuk kitapları yazarı 84 yaşındaki Muzaffer İzgü, geçen hafta İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hasatanesi Dahiliye servisine başvurdu.

Burada tetkik ve tahlilleri yapılan İzgü 01 Ağustos 2017 Salı günü hastaneye yatırıldı.

Doktorların, İzgü'yü kan değerlerinde düşüklük tespit edilmesi üzerine daha iyi takip edebilmek için hastaneye yatırılmasını uygun gördüğü bildirildi.

Halen tedavisi devam eden İzgü, Türkiye'nin en çok okunan gülmece, genç ve çocuk kitapları yazarlarından.

107 kitap, 200'e yakın radyo oyunu yazdı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muzaffer izgü
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Gümüşhane'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 26 yaralı
Sonraki Haber
Poyraz Berkay Matoğlu inşaat sektörünün aranan yüzü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.