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Muzaffer İzgü'ye veda

Rahatsızlığı nedeniyle önceki gün vefat eden usta yazar Muzaffer İzgü için İzmir'deki İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde tören düzenlendi

Muzaffer İzgü'ye veda

Kanser rahatsızlığı nedeniyle önceki gün vefat eden usta yazar Muzaffer İzgü (84) için İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde tören düzenlendi.

İzmir'deki evinde vefat eden yazar İzgü için cenaze namazı öncesi gerçekleştirilen törene yazarın oğlu Ahmet Şahin İzgü ve eşi Muhterem İzgü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, oyuncu Menderes Samancılar, bazı ilçe belediye başkanları ve sevenleri katıldı.

Törende Türk bayrağına sarılı tabutu sahneye getirilen İzgü'nün hayatını anlatan video izletildi.

İzgü'nün oğlu Ahmet Şahin Özgü, törende yaptığı konuşmada, "O benim kahramanımdı. Çocuklarımın, torunumun, bütün çocukların dedesiydi. Bana 64 yıl yetmedi. Sizi bilemiyorum." ifadelerine yer verdi.

Yazarın yakın arkadaşı Yunus Bekir Yurdakul, İzgü'nün ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Bunun bir gün başıma geleceğini biliyordum. Bu kadar erken olacağını bilmiyordum. Sen çocukların başarmasını isterdin. Bütün sevdiklerin burada. Çocukların burada. Birlikte koştuğun, yorulmayı bilmediğin dostlarınla birliktesin. İzini sürmeye çalışanlar kederli." diye konuştu.

Oyuncu Menderes Samancılar, İzgü ile her hafta telefonda konuştuklarını ifade ederek, "O Adana'dan İzmir'e gelen güzel bir kara trendi. O hem çocukların hem hepimizin rüyasıydı. Onun bize bağışladığı rüyaların yolunda devam edeceğiz. Nurlar içinde yatsın." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da İzgü'nün Adana doğumlu olmasına rağmen gerçek bir İzmirli olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından İzgü'nün tabutunun önünden saygı geçişi yapıldı.

Yazarın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Alsancak Hocazade Camisi'ne götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #muzaffer izgü
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