Müzisyen Ahmet Çolakçalar (52), İstanbul Beyoğlu'ndaki evinde ölü bulundu

Müzisyen Ahmet Çolakçalar (52), İstanbul Beyoğlu'ndaki evinde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre Hacıahmet Mahallesi Devşirmeler Sokak'ta yaşayan Çolakçalar'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.



İhbar üzerine eve giden polisler, Ahmet Çolakçalar'ın cansız bedeniyle karşılaştı.



Yapılan incelemelerin ardından Çolakçalar'ın cenazesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna, oradan da Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.