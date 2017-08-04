Müzisyen Gülşah Erol, "2 Ağustos, dün 2 polis memuru tarafından darp edildim. Kadıköy Metro girişinde. Enstrümanımı bomba beni de terörist ilan ederek bir odaya kapattılar." ifadelerini kullanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili açıklama yapıldı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi



04.08.2017 günü bazı basın kuruluşlarında yer alan "



02.08.2017 günü saat 17.40 sıralarında Kadıköy metrosu doğu turnikilerine gelen G.E isimli bayan şahsın çantasına özel güvenlik görevlilerine bırakmak istediği özel güvenlik görevlilerinin çantayı alamayacaklarını belirtmesi üzerine şansın " Bomba mı var" şeklinde bağırması ve devamında kendisini uyarmak için gelen polis memurlarından birinin boğazını sıkarak hakaret etmesi neticesinde şahıs gözaltına alınmış olup şahıs hakkında Görevli Memura Mukavemet, hakaret ve kasten yaralama konularında işlem yapılmıştır.



Gülşah Erol'un Instagram paylaşımı ise şu şekilde:



2 Ağustos, dün 2 polis memuru tarafından darp edildim. Kadıköy Metro girişinde. Enstrümanımı bomba beni de terörist ilan ederek bir odaya kapattılar. Ellerime kelepçe takılıp defalarca yumruklandım ve tekmelendim. Türk bayrağı ile suratıma vurdular, biz bu ülkenin vatandaşıyız diyerek, ya ben? Müzisyenim kollarıma, ellerime lütfen dikkat edin dememle daha çok darp edildim. Benim gibi insanlar bu ülkeden gitmeliymiş, ben ve benim gibiler vatan hainiymiş. Beni hapse atmakla tehdit ettiler, tüm aileme ağza alınmayacak sözlerle hakaret ettiler. Sonuç tertemiz olan hayatımla, kalbimle özgürüm lakin canım çok yanıyor… Vücudumda oluşan zararların fotoğraflarını koymadım, çünkü çok kötü, bu kadarı bile bu ülkede neye maruz kaldığımı gösteriyor olmalı. Ben müzisyenim! Bu ülkeye emek harcayan bir sanatçıyım. Hakettiğim bu mu?! Lütfen dikkat edin müzisyen, sanatçı arkadaşlar, size hakaretle ve saldırıyla yaklaşsalar dahi susun ve yanlarından uzaklaşın. Her yerim ağrıyor, çenem, gözüm, yüzüm, bacaklarım ve kollarım darp içinde ama en çok kalbim acıyor. Dün ölebilirdim...



ulusal.com.tr 04.08.2017 günü bazı basın kuruluşlarında yer alan " Müzisyen kadınha polis dayağı, terörist ilan edip odaya kapattılar" başlıklı haberlerle ile ilgili olarak kamuoyuna bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur02.08.2017 günü saat 17.40 sıralarında Kadıköy metrosu doğu turnikilerine gelen G.E isimli bayan şahsın çantasına özel güvenlik görevlilerine bırakmak istediği özel güvenlik görevlilerinin çantayı alamayacaklarını belirtmesi üzerine şansın " Bomba mı var" şeklinde bağırması ve devamında kendisini uyarmak için gelen polis memurlarından birinin boğazını sıkarak hakaret etmesi neticesinde şahıs gözaltına alınmış olup şahıs hakkında Görevli Memura Mukavemet, hakaret ve kasten yaralama konularında işlem yapılmıştır.2 Ağustos, dün 2 polis memuru tarafından darp edildim. Kadıköy Metro girişinde. Enstrümanımı bomba beni de terörist ilan ederek bir odaya kapattılar. Ellerime kelepçe takılıp defalarca yumruklandım ve tekmelendim. Türk bayrağı ile suratıma vurdular, biz bu ülkenin vatandaşıyız diyerek, ya ben? Müzisyenim kollarıma, ellerime lütfen dikkat edin dememle daha çok darp edildim. Benim gibi insanlar bu ülkeden gitmeliymiş, ben ve benim gibiler vatan hainiymiş. Beni hapse atmakla tehdit ettiler, tüm aileme ağza alınmayacak sözlerle hakaret ettiler. Sonuç tertemiz olan hayatımla, kalbimle özgürüm lakin canım çok yanıyor… Vücudumda oluşan zararların fotoğraflarını koymadım, çünkü çok kötü, bu kadarı bile bu ülkede neye maruz kaldığımı gösteriyor olmalı. Ben müzisyenim! Bu ülkeye emek harcayan bir sanatçıyım. Hakettiğim bu mu?! Lütfen dikkat edin müzisyen, sanatçı arkadaşlar, size hakaretle ve saldırıyla yaklaşsalar dahi susun ve yanlarından uzaklaşın. Her yerim ağrıyor, çenem, gözüm, yüzüm, bacaklarım ve kollarım darp içinde ama en çok kalbim acıyor. Dün ölebilirdim...