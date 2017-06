CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın CHP'nin başlattığı 'Adalet yürüyüşü'ne ilişkin sözlerine değinerek, "Genel başkanımız bir kutlu yürüyüşü başlattı. Yürüyüş başladı rahatsız oldular. Sayın Genel Başkanımızı tehdit etmeye başladı. Tehdit ederken de savcılara da talimat veriyor. Vermedi mi? 'Bir gün seni de aynı savcılar çağırabilir' diyor. Aslında biz biliyor, okuyoruz. 'Sen yürümekten vazgeç git evinde otur.' deniyor. Oturmayacağız. Tehdidine pabuç bırakmayacağız. Genel Başkanımıza yönelik atılacak herhangi bir adımda o zaman da söyledik. Şimdi de söylüyoruz gök kubbeyi dar ederiz. Biz hukuka uygun bir yürüyüş yapıyoruz. Sizin iktidarınız tepeden tırnağa gayri meşru. Yürütmeye alışanlar, yürümekten korkarlar. Şimdi de korkuyorlar" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) MYK'sı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında "Adalet yürüyüşü"nün devam ettiği Danişmentler Mevkii'nde yapıldı.



MYK sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, gündemi değerlendirdi.



"ADALETİ KATLEDİYORLAR BUNUN İÇİN TOPLANTILARIMIZ AÇIK ALANLARDA YAPMAK ZORUNDA KALIYORUZ"



"Adelet yürüyüşü"ne ilişkin Tezcan, "Adaletin, direnişin meydanına hoş geldiniz. Tarihin önemli bir dönüm noktasının hem tanığı hem de tarihi yapanlarız. Hep birlikte yeni bir tarih yapıyoruz. Hak, adalet mücadelesinde. 7. günümüzdeyiz. Adaleti katlediyorlar bunun için toplantılarımız açık alanlarda yapmak zorunda kalıyoruz. Adalete kavuşalım diye. Türkiye, 20 Temmuz darbesi yaşadı. 15 Temmuz darbesini püskürttük, 20 Temmuz'un baskıcı ve zorba koşulları altında bütün bir millet ve halk, eziyet çekiyor. Düşünce, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, grev yapma özgürlüğü yok. Bütün temel hak ve özgürlükler iktidar sahiplerinin iki dudağı arasından çıkacak KHK'ya kalmış durumda. Darbeler adalete düşmandır. Darbelerin olduğu yerde adalet olmaz. Darbeciler adalete düşmandır" diye konuştu.



"GENEL BAŞKANIMIZ BİR KUTLU YÜRÜYÜŞÜ BAŞLATTI"



Tezcan, "Genel başkanımız bir kutlu yürüyüşü başlattı. Bütün halkımıza siyasi görüşü ne olursa olsun yürüyüşe destek verip adaleti kararlıkla arıyor. Hep birlikte 80 milyonun sesi olacak ve adaleti bulacağız" dedi.



"ERDOĞAN RAHATSIZ OLDU ÖNCE 'ORUCUMU AÇTIM' DİYOR ARKASINDAN DA HAKARET VE KÜFÜRÜN TORBASINI AÇIYOR"



Tezcan, "Rahatsız oldular. Erdoğan rahatsız oldu. Her gün TV'de bir iftar sofrasında önce orucumu açtım diyor arkasından da hakaret ve küfürün torbasını açıyor" dedi.



"ORUCUNU AÇIP ARKASINDAN HAKARET KÜFÜRÜN TORBASINI AÇAN BAŞKA BİR MÜSLÜMAN VAR MIDIR BİLMİYORUM?"



Tezcan, "Orucunu açıp arkasından hakaret küfürün torbasını açan başka bir Müslüman var mıdır bilmiyorum? Başımızda bir parti genel başkanı var. Bu yürüyüşten rahatsızlar. Herkesi toplayıp aman ha bu yürüyüşü nasıl sustururum, duyulmasını engellerim diye bir çaba içerisinde. Attığı her adım her geçen gün bu yürüyüşün ne kadar kutlu bir yürüyüş olduğunu gösteriyor" diye konuştu.



"KENDİSİNİN YARGIYA MÜDAHALELERİNİ ALT ALTA KOYSAK BURADAN İSTANBUL'A YÜRÜYÜŞÜMÜZÜN ÜÇ KATI EDER"



Tezcan, "Bize akıl vermeye kalkmış. 'Anayasanın 138. maddesi var. Yargıya müdahale etmeyin.' Kendisinin yargıya müdahalelerini yasak ansiklopedi serisi olur. Kendisinin yargıya müdahalelerini alt alta koysak buradan İstanbul'a yürüyüşümüzün üç katı eder. Dün mahkemelere talimat veren kendisi değil miydi? Anayasa Mahkemesi kararına uymuyorum, saygı da duymuyorum diye Erdem Gül ile ilgili tahliye kararı verildiğinde açıklamayı yapan kendisi o zaman Cumhurbaşkanı makamında değil miydi? Hakimlere dönüp siz de bu karar uymayabilirsiniz diyen kendisi değil miydi? 138. maddenin ihlali bu değil mi? Nerede arıyorsun ihlali. Bize 'sokakta adalet aranmaz' diyor. Melis'te, devlette mahkemede adaleti bırakamazsanız bir yiğit adam çıkar yollarda adaleti arar. Mazlumların sesi olur. Millet de onun arkasından gelir" ifadelerini kullandı.







"GENEL BAŞKANIMIZI TEHDİT ETMEYE BAŞLADI SAVCILARA DA TALİMAT VERİYOR"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın CHP'nin başlattığı "Adalet yürüyüşü"ne ilişkin açıklamalarına değinen Tezcan sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu davada MİT tırları davasında yargılama devam ederken 'hesabını verecekler ben arkasını bırakamayacağım' diyen kendisi değil mi? Bu yargıya müdahale değil mi? Yürüyüş başladı rahatsız oldular. Sayın Genel Başkanımızı tehdit etmeye başladı. Tehdit ederken de savcılara da talimat veriyor. Vermedi mi? 'Bir gün seni de aynı savcılar çağırabilir' diyor.



TEHDİDİNE PABUÇ BIRAKMAYACAĞIZ



Aslında biz biliyor, okuyoruz. 'Sen yürümekten vazgeç git evinde otur.' deniyor. Oturmayacağız. Tehdidine pabuç bırakmayacağız. Savcılara, çağırın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'de mazlumların sesi kalmasın diyor.



GENEL BAŞKANIMIZA YÖNELİK ATILACAK HERHANGİ BİR ADIMDA GÖK KUBBEYİ DAR EDERİZ



Bırakın çağırmayı Genel Başkanımıza yönelik atılacak herhangi bir adımda o zaman da söyledik. Şimdi de söylüyoruz gök kubbeyi dar ederiz. Gök kubbeyi dar ederiz o kadar kolay değil.







BİZ HUKUKA UYGUN BİR YÜRÜYÜŞ YAPIYORUZ. SİZİN İKTİDARINIZ TEPEDEN TIRNAĞA GAYRİ MEŞRU



Biz hukuka uygun bir yürüyüş yapıyoruz. Demokratik direniş hakkımızı kullanıyoruz. Gayri yasal hiçbir şeyimiz yok. Sizin iktidarınız tepeden tırnağa gayri meşru.



YÜRÜTMEYE ALIŞANLAR, YÜRÜMEKTEN KORKARLAR. ŞİMDİ DE KORKUYORLAR



"Yürütmeye alışanlar, yürümekten korkarlar. Şimdi de korkuyorlar."