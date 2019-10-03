Akar, Esper ile güvenli bölgeyi görüştü
Akar, Esper ile güvenli bölgeyi görüştü
İBB'den TRT Haber'e 'trol' yanıtı
İBB'den TRT Haber'e 'trol' yanıtı
Yavuz yeniden sahada
Yavuz yeniden sahada
Çin Büyükelçiliği'nden Soner Polat için taziye mesajı
Çin Büyükelçiliği'nden Soner Polat için taziye mesajı

Naci Görür'den kritik deprem uyarısı

Bilim Akademisi Üyesi Profesör Doktor Naci Görür, "Dolayısıyla da şu gün şurada deprem olacak sözlerine inanmayın. Bu tür haberler sakıncalı ve zararlıdır" dedi

Naci Görür'den kritik deprem uyarısı

Bilim Akademisi Üyesi Profesör Doktor Naci Görür, deprem tahminleri ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Naci Görür, şunları belirtti:

"Sevgili takipcilerim, gördüğüm kadarıyla deprem tahmin söylentileri yayılıyor. Hatta bu yalan-yanlış söylentiler bilimsel fikirlerden daha da hızlı yayılıyor. Arkadaşlar, bilim dünyasında depremin önceden tahmini için araştırmalar yapılıyor. 

Her araştırma bu konuda belirli noktaya gelmiştir. Herbirinin yaklaşım ve yöntemi farklıdır. Ancak hiç biri henüz doğru deprem tahmini yapma noktasında değildir. Tıpkı kanser araştırmaları gibi. 

AB kabulüne göre 'deprem tahmini/kestirimi demek, depremin yerini, büyüklüğünü, zamanını sürekli ve sürdürülebilir şekilde tahmin etmektir'. Henüz hiçbir araştırma bu tanımı gerçekleştirir durumda değildir. 

Dolayısıyla da şu gün şurada deprem olacak sözlerine inanmayın. Bu tür haberler sakıncalı ve zararlıdır."

ulusal.com.tr

Etiketler; #naci görür
Önceki Haber
"Emeklilikte yaşa takılanlar en kısa zamanda müjde alacak" - Son dakika 3 Ekim 2019 Perşembe son dakika EYT haberleri
Sonraki Haber
Netflix'ten kullanıcılarına uyarı: Gönderilen zarfı açmayın
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.