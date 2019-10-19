Naci Özen son yolculuğuna uğurlandı

Ulusal Kanal ortağı Naci Özen toprağa verildi.

Cenaze töreni Zincirlikuyu Camii'nde yapılan Naci Özen için namaz kılındı.

Sevenleri 74 yaşında hayatını kaybeden Özen'i son yolcuğunda yalnız bırakmadı. Hep bir ağızdan haklarını helal ettiler.

Özen, Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi.

İnşaat Mühendisi Naci Özen hayatını Türkiye'de yapılan barajların doğasını anlamaya adamıştı. Artvin doğumlu Özen'in bir de "Kusursuz Enerji Planı" adlı bir kitabı bulunuyordu. İkinci ve devam kitabını ise yayımlamaya ömrü yetmedi.

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