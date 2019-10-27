Nagehan Alçı’dan skandal PYD/PKK açıklaması

Devlete “katil” demesinin ardından tepkilerin hedefinde olan Nagehan Alçı, Habertürk ekranlarına çıkmaya ve skandal açıklamalarına devam ediyor.

Habertürk’te yayınlanan Para Gündem programının perşembe günkü bölümünde Gazeteci Gürkan Hacır ve Habertürk Yazarı Nagehan Alçı, Suriye’de yaşananları değerlendirdi.

Nagehan Alçı programda terör örgütü YPG/PYD hakkında ilginç önerilerde bulundu. Daha önce PKK açılımını destekleyen ve “asker eşleri güneydoğu’daki gaziler için maarif takvime soyunsun” şeklinde açıklamlar yapan Alçı bu sefer “YPG açılımı” istedi.

Alçı, canlı yayında şunları söyledi:

“YPG dediğimiz yapı uzayda salınan, hiçbir temeli olmayan bir terör örgütü olarak tanımlanamaz. YPG silahlı kanat açık bir şekilde terör örgütüdür. Ama aynı zamanda Suriye’nin içinde bir gerçekliğe tekabül ediyor. Barış Pınarı Harekatı’nda elde edilen başarının neticesi olarak önemli olan belki orta vadede YPG’nin siyasi kanadının daha güçlü olmasını sağlamak. Yani YPG Suriye’nin içinde var ve olmaya devam edecek.”

Ebru Baki’nin “Siyasi kanadı kim?” sorusuna Nagehan Alçı “İşte PYD, PKK’dır yani” cevabını veriyor.