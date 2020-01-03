Najwa Kassem hayatını kaybetti... Najwa Kassem kimdir? Najwa Kassem Hafter sözcüsüyle konuşması izle...

Sunduğu canlı yayın programında Hafter güçlerinden Mismari'ye "Sizi tek bir Türk topu mu engelliyor" sorusuyla gündeme gelen Najwa Kassem'in dün sabah evinde ölü bulunduğu iddia edildi. 52 yaşındaki Kassem, Arabian Business dergisi tarafından Arap dünyasının en güçlü 100 kadınından biri seçilmişti.

Türkiye'de General Halife Hafter'in sözcüsü Mismari'ye sorduğu soru ile tanınmıştı. Mismari'nin telefon yayınına bağlanmasıyla "Trablus'a neden giremiyorsunuz" diye sormuş, Mismari'den ise "Türk subaylarının da kullandığı(Türk yapımı) bir top var. O girmemizi engelliyor" demişti. Bunun üzerine Kassem, "Yani tek bir top mu sizi durduruyor" demişti.

Kassem'in evindeyken kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği iddia ediliyor.





ulusal.com.tr