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Nalan Erkem ile İlknur Üstün tutuklandı

İstanbul Büyükada'da gizli toplantı yaptıkları otelde gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan Nalan Erkem ile İlknur Üstün tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 8'e yükseldi.

Nalan Erkem ile İlknur Üstün tutuklandı

Büyükada soruşturmasında tutukul sayısı 8'e yükseldi.

5 Temmuz'da gizli toplantı yaptıkları otelde 10 kişi ile birlikte gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 4 kişiden Helsinki Yurttaşlar Derneği üyesi Nalan Erkem  İstanbul'da, İlknur Üstün de  Ankara'da gözaltına alındı.

Erkem, emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi 9. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme Erkem'in tutuklanmasına karar verdi.

İlknur Üstün de emniyet işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne götürülerek SEGBİS sistemi ile savcıya ifade verdi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle Nöbetçi 9. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Üstün de sorgusunun ardından tutuklandı.

"Silahlı terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklanan 2 zanlı cezaevine konuldu.


ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #Büyükada
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