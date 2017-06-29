Gözler, Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunun son halkası olan Afrin'e çevirilmiş durumda. Son dönemde teröristlerin kontrolündeki bölgeden El Bab'a yönelik saldırılar arttı. Türkiye hem Fırat Kalkanı ile temizlenen bölgenin güvenliğini sağlamak hem Afrin'deki terör örgütü PYD varlığını bertaraf etmek için hazırlık yapıyor. Sınırda konuşlu tankların namluları Afrin'e çevrilirken Ankara diplomatik çalışmalara hız verdi. Hatay sınırında bulunan Afrin, İdlib'in güvenliği için de kritik öneme sahip.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyindeki 2 bin kilometrekarelik alan terörden temizlendi. Amerika'nın kurmak istediği terör koridoru engellendi. Ancak bölgenin hem doğu hem de batısının PKK/PYD kontrolünde olması, güvenlik riski doğuruyor. Özellikle Afrin'in Hatay'a sınır olması ve Amanos dağlarına yakınlığı bu riski daha da arttırıyor. Zira Afrin, Amerika'nın terör koridorunun son halkası.



Türkiye'nin şimdiki planı öncelikle Afrin'i tehdit olmaktan çıkarmak. Ankara bu konuda diplomatik çalışmalar yürütüyor.



Washington'ın PYD'ye ağır silahlar vermesi ve Rakka operasyonundan sonra da desteğin süreceğini açıklaması Ankara'nın endişelerini arttırıyor.



Özellikle son dönemde Afrin'den El Bab'a yönelik saldırılar arttı. Bu nedenle hem Türkiye sınırında hem de El Bab'da namlular Afrin'e çevrildi. Olası bir hareketlenme ya da saldırı durumuna karşı Mehmetçik teyakkuzda.



Türkiye, hem Fırat Kalkanı Harekatı ile temizlenen bölgenin güvenliğini sağlamak hem Türkiye'ye yönelik saldırıları engellemek hem de terör koridoru halkalarının birleştirilmesine set çekmek istiyor.



ulusal.com.tr