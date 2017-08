15 Temmuz gecesi Türk milletinin üzerine Amerikancı gladyonun bombaları yağarken NATO, bombardımana katılan uçakları havadan izledi. Birleştirilmiş Ana Hava Harekât Merkezi'ne komuta eden Kurmay Albay İsmail Üner, saat 02.19’da talimat vererek NATO’ya görüntü sağlayan bağlantıyı kestirdi. Bu bilgiler Akıncı Üssü iddianamesinde de yer aldı

15 Temmuz gecesi, Fetullahçı terör örgütü Türk milletine bomba yağdırdı. FETÖ'nün darbe girişimini NATO havadan an be an izledi.



Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, o gece hem NATO'da hem de Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi'nde yaşananları köşesine taşıdı. Yazıya göre, Türk hava sahasında yaşanan büyük kaos NATO'nun İspanya’da Torrejon hava üssünden takip edildi.



Saat 02.19’a kadar NATO yetkilileri darbeyi adeta canlı yayınla izledi.



Birleştirilmiş Ana Hava Harekât Merkezi'ne komuta eden Kurmay Albay İsmail Üner, durumu farkedince bağlantının kesilmesi talimatını verdi.



Üner, 24 Temmuz 2017 günü tanık olarak Savcı Ramazan Dinç’e verdiği ifadede, "Bu talimatı, ben görüntünün Türkiye’nin aleyhinde kullanılmaması için verdim" diye konuştu.



Albay Üner, daha sonra 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askeri Şura’da tuğgeneralliğe terfi ettirildi ve ardından da halen sürdürmekte olduğu Birleştirilmiş Ana Hava Harekât Merkezi Komutanlığı görevine getirildi.



ulusal.com.tr