NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geliyor
Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonu konuşulurken NATO harekete geçti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul'a geliyor. Ziyaretin gündemine ilişkin açıklama yapılmadı, ancak Genel Sekreterin takvimi belli oldu...
GÜNDEM 09.10.2019, 15:15
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11 Ekim'de Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, resmi görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a gelecek.
Stoltenberg, İstanbul'daki üst düzey görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyecek.
Genel Sekreter, Türkiye ziyaretinden önce 9 Ekim'de İtalya, 10 Ekim'de de Yunanistan'a gidecek.
Stoltenberg’in İstanbul’da kimlerle görüşeceği ise henüz belli değil. Görüşmelerin gündemi de belirtilmedi.
ulusal.com.tr
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